Окаро Уайт перешел из УНИКСа в «Панатинаикос»
Греческий «Панатинаикос» на официальном сайте объявил о соглашении с бывшим тяжелым форвардом УНИКСа Окаро Уайтом. Контракт подписан по схеме «1+1».
28-летний американец провел за казанскую команду один сезон, набирая в Единой лиге ВТБ 11,7 очка и 5,2 подбора в среднем за матч. До этого он выступал в НБА за «Майами» и «Вашингтон», а также в G-лиге.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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