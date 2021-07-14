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Окаро Уайт перешел из УНИКСа в «Панатинаикос»

14 июля 2021, 16:02
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Греческий «Панатинаикос» на официальном сайте объявил о соглашении с бывшим тяжелым форвардом УНИКСа Окаро Уайтом. Контракт подписан по схеме «1+1».

28-летний американец провел за казанскую команду один сезон, набирая в Единой лиге ВТБ 11,7 очка и 5,2 подбора в среднем за матч. До этого он выступал в НБА за «Майами» и «Вашингтон», а также в G-лиге.

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Иван Шитик все материалы автора

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