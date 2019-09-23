Новый слоган Единой лиги: «Первая спортивная экологическая лига»

Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко огласил новый слоган турнира.

— Новый слоган нашей Лиги, как минимум, на ближайший сезон: «Первая спортивная экологическая лига», — сказал Куценко. — Мы в тренде, начали наше экологическое движение, принимаем очень активное участие и стараемся заразить другие виды спорта. Надеемся, что все поймут, что куда бросать. Кстати, Адам Сильвер, комиссар НБА, заинтересовался нашей идеей с экологичным мячом во время ЧМ в Китае, подходил с вопросом, — сказал Кущенко. (Иван Торопцев)