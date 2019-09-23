Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Новый слоган Единой лиги: «Первая спортивная экологическая лига»

12:00
Теги:

Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко огласил новый слоган турнира.

— Новый слоган нашей Лиги, как минимум, на ближайший сезон: «Первая спортивная экологическая лига», — сказал Куценко. — Мы в тренде, начали наше экологическое движение, принимаем очень активное участие и стараемся заразить другие виды спорта. Надеемся, что все поймут, что куда бросать. Кстати, Адам Сильвер, комиссар НБА, заинтересовался нашей идеей с экологичным мячом во время ЧМ в Китае, подходил с вопросом, — сказал Кущенко. (Иван Торопцев)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир