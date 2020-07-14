Новый сезон Единой лиги ВТБ начнется 20 сентября
13:50
Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2020/21 начнется 20 сентября, сообщается на официальном сайте турнира. По его итогам будут определены 8 лучших команд лиги. Чемпион определится в плей-офф в серии до 3 побед.
В новом сезоне Единой Лиги ВТБ сыграют 13 клубов: «Автодор» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Енисей» (Россия), «Зелена Гура» (Польша), «Зенит» (Россия), «Калев» (Эстония), «Локомотив-Кубань» (Россия), «Нижний Новгород» (Россия), «ПАРМА» (Россия), УНИКС (Россия), «Химки» (Россия), «Цмоки-Минск» (Белоруссия), ЦСКА (Россия).
Дополнительная информация:
https://www.vtb-league.com/ru/news/sovet-ligi-2020-v-sezone-2020-21-sygrayut-13-klubov-chempionat-nachnetsya-20-sentyabrya/
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...