Новый сезон Единой лиги ВТБ начнется 20 сентября

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2020/21 начнется 20 сентября, сообщается на официальном сайте турнира. По его итогам будут определены 8 лучших команд лиги. Чемпион определится в плей-офф в серии до 3 побед.

В новом сезоне Единой Лиги ВТБ сыграют 13 клубов: «Автодор» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Енисей» (Россия), «Зелена Гура» (Польша), «Зенит» (Россия), «Калев» (Эстония), «Локомотив-Кубань» (Россия), «Нижний Новгород» (Россия), «ПАРМА» (Россия), УНИКС (Россия), «Химки» (Россия), «Цмоки-Минск» (Белоруссия), ЦСКА (Россия).