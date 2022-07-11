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Сегодня, 16:07

Новичок «Зенита» прокомментировал заключение контракта с российским клубом

Иван Шитик
Корреспондент
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Новичок «Зенита» Джо Томассон прокомментировал заключение контракта с российским клубом.

«Я рад присоединиться к клубу, это отличная возможность еще раз сыграть в Единой лиге ВТБ, но уже с более крупной организацией. Игра под руководством тренера такого высокого уровня, как Хави Паскуаль, раскроет во мне все самое лучшее. Я с нетерпением жду встречи со своими товарищами по команде, тренерским штабом и, конечно же, замечательными болельщиками», — цитирует игрока сайт «Зенита».

Сине-бело-голубые выкупили права на американского защитника у испанского клуба «Манреса». Контракт с игроком рассчитан на 2 года.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/6255
БК Зенит
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