Новичок «Зенита» Фрэнкэмп заявил, что не боится русской зимы

Защитник «Зенита» Коннер Фрэнкэмп прибыл в Санкт-Петербург и с 21 августа приступит к тренировкам команды.

В прошлом сезоне он играл в «Мурсии», в 25 матчах ACB-2020/21 набирая в среднем по 15,7 очка, 3,5 передачи и 2,2 подбора.

— Я впервые оказался в России, мне приятно осознавать, что я востребован в клубе уровня Евролиги — отметил «СЭ» Фрэнкэмп. — Я не боюсь холодной русской зимы. Рон Бейкер, выступавший за ЦСКА, рассказал мне, что не такая уж и суровая. Так что я готов. Могу сказать, что сейчас нахожусь в отличной форме. Много тренировался этим летом и жду не дождусь первых совместных тренировок с игроками «Зенита».

— Как дела у Рона Бэйкера?

— Он закончил карьеру из-за травмы бедра и будет работать по специальности, которую получил в Уичито Стэйт.

Фрэнкэмп вместе играли с Бэйкером за Уичито Стэйт в NCAA. После окончания университета защитник «Зенита» переехал в Европу, где выступал за «Берое» (Болгария), «Ретимно» (Греция) и «Мурсию» (Испания).