Новичок «Зенита» Фрэнкэмп заявил, что не боится русской зимы
Защитник «Зенита» Коннер Фрэнкэмп прибыл в Санкт-Петербург и с 21 августа приступит к тренировкам команды.
В прошлом сезоне он играл в «Мурсии», в 25 матчах ACB-2020/21 набирая в среднем по 15,7 очка, 3,5 передачи и 2,2 подбора.
— Я впервые оказался в России, мне приятно осознавать, что я востребован в клубе уровня Евролиги — отметил «СЭ» Фрэнкэмп. — Я не боюсь холодной русской зимы. Рон Бейкер, выступавший за ЦСКА, рассказал мне, что не такая уж и суровая. Так что я готов. Могу сказать, что сейчас нахожусь в отличной форме. Много тренировался этим летом и жду не дождусь первых совместных тренировок с игроками «Зенита».
— Как дела у Рона Бэйкера?
— Он закончил карьеру из-за травмы бедра и будет работать по специальности, которую получил в Уичито Стэйт.
Фрэнкэмп вместе играли с Бэйкером за Уичито Стэйт в NCAA. После окончания университета защитник «Зенита» переехал в Европу, где выступал за «Берое» (Болгария), «Ретимно» (Греция) и «Мурсию» (Испания).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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