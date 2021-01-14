Новичок «Зенита» Блэк с нетерпением ждет дебюта
Бывший центровой «Лейкерс» и «Хьюстона» Тарик Блэк прокомментировал переход в «Зенит».
«Чувствую, что стиль игры тренера Паскуаля мне подходит, готов приехать в Санкт-Петербург и внести свой вклад в успехи команды, насколько это возможно. Также с нетерпением жду возможности ознакомиться с Санкт-Петербургом. Все внимание направлено сейчас к достижению целей команды и стремлению к большим победам», — цитирует Блэка пресс-служба питерского клуба.
29-летний бигмен провел предыдущие два сезона за тель-авивский «Маккаби». В прошлом сезоне он набирал в Евролиге 9,1 очка и 4,8 подбора в среднем за матч. Тарик покинул израильскую команду в мае 2020 года.
Блэк провел в НБА четыре сезона и 220 матчей, набирая в среднем 4,9 очка и 4,7 подбора.
Дополнительная информация:
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/01/14/tarik-blek-novyy-igrok-bk-zenit-/
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