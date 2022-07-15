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Сегодня, 17:07

Новичок «Зенита»: «Уже готов начать тренироваться и принести клубу еще один титул»

Новичок «Зенита» Хоумсли прокомментировал подписание контракта с российским клубом
Иван Шитик
Корреспондент
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Новичок «Зенита» Калеб Хоумсли прокомментировал подписание контракта с российским клубом.

«Я счастлив подписать контракт с «Зенитом» и играть под руководством прекрасного тренера Хавьера Паскуаля. В Санкт-Петербурге я смогу играть на высоком уровне и побеждать в соперничестве с сильными соперниками — я здесь ради этих вызовов. Уже готов начать тренироваться и принести «Зениту» еще один титул», — цитирует игрока сайт питерцев.

Главный тренер команды Хави Паскуаль также оценил последний трансфер клуба.

«Приветствуем Калеба в нашей команде. У него есть потенциал, есть талант и есть все навыки для того, чтобы помочь нам достичь наших целей», — отметил тренер.

«Зенит» подписал однолетний контракт с 25-летним американским защитником.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/6282
БК Зенит
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