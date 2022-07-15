Новичок «Зенита»: «Уже готов начать тренироваться и принести клубу еще один титул»
Новичок «Зенита» Хоумсли прокомментировал подписание контракта с российским клубом
Новичок «Зенита» Калеб Хоумсли прокомментировал подписание контракта с российским клубом.
«Я счастлив подписать контракт с «Зенитом» и играть под руководством прекрасного тренера Хавьера Паскуаля. В Санкт-Петербурге я смогу играть на высоком уровне и побеждать в соперничестве с сильными соперниками — я здесь ради этих вызовов. Уже готов начать тренироваться и принести «Зениту» еще один титул», — цитирует игрока сайт питерцев.
Главный тренер команды Хави Паскуаль также оценил последний трансфер клуба.
«Приветствуем Калеба в нашей команде. У него есть потенциал, есть талант и есть все навыки для того, чтобы помочь нам достичь наших целей», — отметил тренер.
«Зенит» подписал однолетний контракт с 25-летним американским защитником.
Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/6282
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