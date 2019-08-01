Новичок ЦСКА Бэйкер считает, что обладает необходимыми для команды характеристиками

Защитник ЦСКА Рон Бэйкер прокомментировал свой переход в российский клуб.

- Восхищен той возможностью, которую предоставил мне ЦСКА. Большое спасибо за нее! После разговора с главным тренером Димитрисом Итудисом и капитаном Кайлом Хайнсом вижу, что подхожу под характеристики, олицетворяющие игрока ЦСКА, - цитирует Бэйкера официальный сайт клуба. - Внутрикомандная повседневная культура и достижения на паркете – это именно то, что я искал в клубах, будучи свободным агентом во время нынешнего межсезонья. Невероятно благодарен и, прежде всего, готов сражаться для болельщиков ЦСКА.

26-летний американец в провел все три года профессиональной карьеры в НБА. В прошлом сезоне он провел четыре матча за "Вашингтон". Также он выступал за "Нью-Йорк" (92 матча). Средние показатели в НБА - 3,1 очка, 1,4 подбора и 1,8 передачи за 14,5 минут.