Новая арена БК ЦСКА может прийти в негодность, если стройка не возобновится зимой

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин в интервью «СЭ» рассказал, как обстоят дела со строительством нового УСК ЦСКА, которое приостановлено в настоящий момент.

«Ничем хорошим порадовать не могу: ситуация, как сейчас принято говорить, заметно «сдвинута влево», — посетовал Ватутин. — Минобороны по понятным причинам сейчас заниматься этой стройкой не готово.

Совместно с «Норникелем» ищем вариант, как спасти проект. Его необходимо либо срочно возобновлять, либо профессионально консервировать. Есть опасение: если недостроенный объект в таком состоянии простоит зиму, его проще впоследствии будет снести. Готовность здания не более 30 процентов, снег, вода и ветер приведут открытые железобетонные конструкции в нефункциональное состояние».

Старый УСК ЦСКА был снесен в мае 2022 года.