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Сегодня, 15:48

Носов считает, что российские тренеры смогут проявить себя в следующем сезоне в Единой лиге ВТБ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший баскетболист сборной России Виталий Носов считает, что в следующем сезоне российские тренеры проявят себя в Единой лиге ВТБ.

«Верю, что тренерский штаб ЦСКА будет состоять не только из македонца и его помощников, но появятся и российские специалисты. При Итудисе работал только Антон Юдин, а остальные должности занимали иностранцы. Даже физиотерапевты и врачи были из-за рубежа.
В Единой лиге уже есть хорошие тенденции. Клубы возглавляют Сергей Карасев, Евгений Пашутин, Сергей Базаревич. А в прошедшем сезоне было отрезок, когда ни в одной команде не нашлось места российскому тренеру. Это шанс и для наших баскетболистов, и для специалистов стать лучше», — приводит RT слова Носова.

Ранее российский комментатор Владимир Гомельский рассказал, что не завидует новому главному тренеру ЦСКА — македонцу Эмилю Райковичу.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1016360-nosov-trenery-rosssiya-edina-liga
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