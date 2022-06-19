Носов считает, что российские тренеры смогут проявить себя в следующем сезоне в Единой лиге ВТБ

Бывший баскетболист сборной России Виталий Носов считает, что в следующем сезоне российские тренеры проявят себя в Единой лиге ВТБ.

«Верю, что тренерский штаб ЦСКА будет состоять не только из македонца и его помощников, но появятся и российские специалисты. При Итудисе работал только Антон Юдин, а остальные должности занимали иностранцы. Даже физиотерапевты и врачи были из-за рубежа.

В Единой лиге уже есть хорошие тенденции. Клубы возглавляют Сергей Карасев, Евгений Пашутин, Сергей Базаревич. А в прошедшем сезоне было отрезок, когда ни в одной команде не нашлось места российскому тренеру. Это шанс и для наших баскетболистов, и для специалистов стать лучше», — приводит RT слова Носова.

Ранее российский комментатор Владимир Гомельский рассказал, что не завидует новому главному тренеру ЦСКА — македонцу Эмилю Райковичу.