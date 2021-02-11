«Нижний Новгород» переиграл «Автодор»
21:06
«Нижний Новгород» принимал «Автодор» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хозяева победили со счетом 86:80.
«Нижний Новгород» записал в свой актив восьмую победу в сезоне и занимает пятое место в турнирной таблице.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Нижний Новгород» — «Автодор» (Саратов) — 86:80 (23:15, 23:30, 21:20, 19:15)
11 февраля. Нижний Новгород. «ФОК «Мещерский»».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/
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