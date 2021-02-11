«Нижний Новгород» переиграл «Автодор»

«Нижний Новгород» принимал «Автодор» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хозяева победили со счетом 86:80.

«Нижний Новгород» записал в свой актив восьмую победу в сезоне и занимает пятое место в турнирной таблице.

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«Нижний Новгород» — «Автодор» (Саратов) — 86:80 (23:15, 23:30, 21:20, 19:15)

11 февраля. Нижний Новгород. «ФОК «Мещерский»».