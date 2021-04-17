«Зенит» прервал победную серию «Нижнего Новгорода» из шести матчей подряд

«Зенит» обыграл «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 70:62.

Команда из Санкт-Петербурга прервал серию побед нижегородцев из шести матчей подряд.

«Зенит» досрочно выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ, на счету команды 20 побед и 4 поражения. «Нижний Новгород» идет на 5-м месте с 14 победами и 8 поражениями.

Баскетбол

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Регулярный чемпионат

«Нижний Новгород» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 62:70 (14:12, 16:19, 13:22, 19:17)

Н: Торопов (19), Шеперд (16), Воронцевич (11)

З: Гудайтис (14), Понитка (13), Блэк, Уилл (оба — 8)