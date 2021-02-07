«Нижний Новгород» в овертайме обыграл «Зелену-Гуру»
22:31
«Нижний Новгород» в овертайме взял верх над «Зеленой-Гурой» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Самыми результативными игроками стали Габриэль Лундберг и Роландс Фрейманис, набравшие по 24 очка. Иван Стребков в составе нижегородцев сделал «дабл-дабл».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Зелена-Гура» — «Нижний Новгород» — 93:97 ОТ (18:22, 22:26, 24:16, 19:19, 10:14)
З: Лундберг (24), Фрейманис (24).
Н: Комолов (17), Бабурин (17), Стребков (16 + 10 передач), Астапкович (15), Гаврилович (10).
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/
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