«Нижний Новгород» в овертайме обыграл «Зелену-Гуру»

«Нижний Новгород» в овертайме взял верх над «Зеленой-Гурой» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Самыми результативными игроками стали Габриэль Лундберг и Роландс Фрейманис, набравшие по 24 очка. Иван Стребков в составе нижегородцев сделал «дабл-дабл».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зелена-Гура» — «Нижний Новгород» — 93:97 ОТ (18:22, 22:26, 24:16, 19:19, 10:14)

З: Лундберг (24), Фрейманис (24).

Н: Комолов (17), Бабурин (17), Стребков (16 + 10 передач), Астапкович (15), Гаврилович (10).