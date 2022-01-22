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Сегодня, 13:58

«Нижний Новгород» ушел на карантин из-за коронавируса и не смог вылететь на игру с «Локомотивом-Кубанью»

Иван Торопцев
Корреспондент

«Нижний Новгород» ушел на карантин из-за вспышки коронавируса, сообщает пресс-служба нижегородцев.

Несколько игроков и представителей персонала команды сдали положительные тесты на наличие инфекции, количество зараженных не уточняется. Из-за карантина «Нижний Новгород» не смог вылететь на матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани», который был запланирован на завтра, 23 января. В данный момент клуб ждет решения Единой лиги ВТБ по поводу дальнейших действий.

Публикация от Nizhny Novgorod (@nn_basket)

«Нижний Новгород» занимает 7-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с 5 победами и 6 поражениями.

Источник: https://nn-basket.ru/news/nizhnij-novgorod-ne-smozhet-vyletet-na-igru-s-lokomotivom-kuban/
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