«Нижний Новгород» ушел на карантин из-за коронавируса и не смог вылететь на игру с «Локомотивом-Кубанью»

«Нижний Новгород» ушел на карантин из-за вспышки коронавируса, сообщает пресс-служба нижегородцев.

Несколько игроков и представителей персонала команды сдали положительные тесты на наличие инфекции, количество зараженных не уточняется. Из-за карантина «Нижний Новгород» не смог вылететь на матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани», который был запланирован на завтра, 23 января. В данный момент клуб ждет решения Единой лиги ВТБ по поводу дальнейших действий.

«Нижний Новгород» занимает 7-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с 5 победами и 6 поражениями.