«Нижний Новгород» продлил контракт с форвардом Беленицким

«Нижний Новгород» подписал новый контракт с форвардом Михаилом Беленицким. Соглашение с 17-летним россиянином действует до конца сезона-2022/23, сообщает сайт клуба.

Беленицкий присоединился к «НН» прошлым летом, однако по ходу сезона ему была проведена операция на колене. Принять участие в матчах он смог только зимой.

В Единой лиге ВТБ форвард вышел в играх против «Локомотива-Кубани» и УНИКСа, в Лиге чемпионов — против черногорского «Морнар Бара».