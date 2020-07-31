«Нижний Новгород» продлил контракт с форвардом Беленицким
16:00
«Нижний Новгород» подписал новый контракт с форвардом Михаилом Беленицким. Соглашение с 17-летним россиянином действует до конца сезона-2022/23, сообщает сайт клуба.
Беленицкий присоединился к «НН» прошлым летом, однако по ходу сезона ему была проведена операция на колене. Принять участие в матчах он смог только зимой.
В Единой лиге ВТБ форвард вышел в играх против «Локомотива-Кубани» и УНИКСа, в Лиге чемпионов — против черногорского «Морнар Бара».
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