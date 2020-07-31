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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Нижний Новгород» продлил контракт с форвардом Беленицким

16:00
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«Нижний Новгород» подписал новый контракт с форвардом Михаилом Беленицким. Соглашение с 17-летним россиянином действует до конца сезона-2022/23, сообщает сайт клуба.

Беленицкий присоединился к «НН» прошлым летом, однако по ходу сезона ему была проведена операция на колене. Принять участие в матчах он смог только зимой.

В Единой лиге ВТБ форвард вышел в играх против «Локомотива-Кубани» и УНИКСа, в Лиге чемпионов — против черногорского «Морнар Бара».

Дополнительная информация:

http://nn-basket.ru/news/?ELEMENT_ID=32303

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