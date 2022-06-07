«Нижний Новгород» подписал с Евгением Бабуриным новый контракт

Защитник Евгений Бабурин останется в «Нижнем Новгороде». Он подписал новый контракт с клубом сроком на два сезона, сообщает сайт команды.

Защитник сборной России, капитан «Нижнего Новгорода», коренной нижегородец — за свою карьеру 34-летний защитник провел 13 лет в команде родного города.

В прошлом сезоне он пропустил длительный срок после операции на спине и впервые появился на паркете только в марте 2022-го. За 10 матчей в Единой лиге ВТБ капитан «НН» успел собрать среднюю статистику в 6,4 очка, 3,5 подбора, 4,4 передачи и 2 перехвата.