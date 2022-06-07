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Сегодня, 16:50

«Нижний Новгород» подписал с Евгением Бабуриным новый контракт

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник Евгений Бабурин останется в «Нижнем Новгороде». Он подписал новый контракт с клубом сроком на два сезона, сообщает сайт команды.

Защитник сборной России, капитан «Нижнего Новгорода», коренной нижегородец — за свою карьеру 34-летний защитник провел 13 лет в команде родного города.

В прошлом сезоне он пропустил длительный срок после операции на спине и впервые появился на паркете только в марте 2022-го. За 10 матчей в Единой лиге ВТБ капитан «НН» успел собрать среднюю статистику в 6,4 очка, 3,5 подбора, 4,4 передачи и 2 перехвата.

Источник: https://nn-basket.ru/news/evgenij-baburin-gotovitsya-provesti-14-sezon-v-rodnoj-komande/
БК Нижний Новгород
Евгений Бабурин
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