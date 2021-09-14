«Нижний Новгород» подписал контракт с сербским центровым
«Нижний Новгород» подписал контракт с центровым Николой Йовановичем, сообщает сайт клуба. Соглашение с 27-летним сербским игроком рассчитано до конца сезона-2021/22.
За пять лет профессиональной карьеры Йованович успел поиграть в D-лиге, Евролиге, Еврокубке и Лиге чемпионов. Выступал за сербскую «Црвену звезду», итальянский «Тренто» и боснийскую «Игокею».
В минувшем сезоне вместе с боснийской командой Йованович дошел до стадии топ-16 Лиги чемпионов и остановился всего в одной победе от выхода в «Финал восьми». За 10 матчей Никола отметился статистикой в 9 очков и 3,1 подбора.
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