«Нижний Новгород» победил «Химки», «Зенит» обыграл «Зелену-Гуру»
22:07
Завершились два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«Нижний Новгород» обыграл «Химки» (96:85). «Зенит» победил польский клуб «Зелена-Гура» (83:74).
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Нижний Новгород» — «Химки» — 96:85 (21:16, 30:23, 13:21, 32:25)
23 сентября. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Зелена-Гура» — 83:74 (19:21, 17:16, 20:13, 27:24)
23 сентября. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».