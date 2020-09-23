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«Нижний Новгород» победил «Химки», «Зенит» обыграл «Зелену-Гуру»

22:07

Завершились два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Нижний Новгород» обыграл «Химки» (96:85). «Зенит» победил польский клуб «Зелена-Гура» (83:74).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Нижний Новгород» — «Химки» — 96:85 (21:16, 30:23, 13:21, 32:25)

23 сентября. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Зелена-Гура» — 83:74 (19:21, 17:16, 20:13, 27:24)

23 сентября. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».

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