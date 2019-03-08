"Нижний Новгород" победил "Енисей" благодаря 21 очку Перри

"Нижний Новгород" обыграл "Енисей" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ - 79:64 (32:11, 16:16, 24:19, 7:18). Самым результативным игроком в составе победителей стал Кендрик Перри, набравший 21 очко.

Клуб из Нижнего Новгорода занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Команда из Красноярска с 24 баллами располагается на 10-й строчке.

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"Нижний Новгород" - "Енисей" (Красноярск) - 79:64 (32:11, 16:16, 24:19, 7:18)

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