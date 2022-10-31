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Сегодня, 21:31

МБА победила «Нижний Новгород» в овертайме, «Локомотив-Кубань» не оставил шансов «Астане»

Руслан Минаев
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МБА победила «Нижний Новгород» в овертайме матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 87:80.

В составе москвичей больше всех набрал Тимофей Якушин — 19 очков. У «Нижнего Новгорода» самым результативным игроков встречи стал Максим Салаш с 20 очками.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Нижний Новгород» — МБА (Москва) — 80:87 ОТ (12:25, 19:12, 18:15, 23:20, 8:15)

31 октября. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный».

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Астана» — 73:53 (23:17, 17:8, 22:13, 11:15)

31 октября. Краснодар. «Баскет-холл».

БК МБА
БК Нижний Новгород
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