«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Нижний Новгород»
16:49
«Нижний Новгород» уступил «Локомотиву-Кубани» (73:94) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Самым результативным в составе победителей стал Уилл Каммингс — 25 очков. У хозяев с 17-ю очками лучшим снайпером стал Кейси Шеперд.
«Локо» занимает четвертое место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» на пятом месте.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 73:94 (17:30, 23:19, 21:21, 12:24)
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