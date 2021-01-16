«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» уступил «Локомотиву-Кубани» (73:94) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным в составе победителей стал Уилл Каммингс — 25 очков. У хозяев с 17-ю очками лучшим снайпером стал Кейси Шеперд.

«Локо» занимает четвертое место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» на пятом месте.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 73:94 (17:30, 23:19, 21:21, 12:24)