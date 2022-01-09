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«Енисей» в гостях победил «Нижний Новгород»

17:58
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«Енисей» в гостях победил «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда из Красноярска выиграла со счетом 79:61.

В турнирной таблице «Енисей» поднялся на 8-е место, одержав 4 победы в 11 матчах. «Нижний Новгород» идет на 7-й строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Нижний Новгород» — «Енисей» (Красноярск) — 61:79 (12:18, 12:21, 21:28, 16:12)

9 января.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора
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