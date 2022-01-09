«Енисей» в гостях победил «Нижний Новгород»
«Енисей» в гостях победил «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда из Красноярска выиграла со счетом 79:61.
В турнирной таблице «Енисей» поднялся на 8-е место, одержав 4 победы в 11 матчах. «Нижний Новгород» идет на 7-й строчке.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Нижний Новгород» — «Енисей» (Красноярск) — 61:79 (12:18, 12:21, 21:28, 16:12)
9 января.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2021-2022/
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