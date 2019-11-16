«Нижний Новгород» дома проиграл «Зелена-Гуре»
19:00
«Нижний Новгород» на своем паркете в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проиграл «Зелена-Гуре» (82:87).
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Нижний Новгород» — «Зелена-Гура» — 82:87 (20:24, 28:22, 21:17, 13:24)
НН: Льюис (19), Уиллис (16), Бабурин (11).
З-Г: Хакансон (22 + 8 подборов + 5 передач), Гордон (18).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/
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