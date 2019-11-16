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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Нижний Новгород» дома проиграл «Зелена-Гуре»

19:00
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«Нижний Новгород» на своем паркете в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проиграл «Зелена-Гуре» (82:87).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Нижний Новгород» — «Зелена-Гура» — 82:87 (20:24, 28:22, 21:17, 13:24)

НН: Льюис (19), Уиллис (16), Бабурин (11).

З-Г: Хакансон (22 + 8 подборов + 5 передач), Гордон (18).

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/

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