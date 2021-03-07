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«Нижний Новгород» победил «Астану»

17:57
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«Нижний Новгород» переиграл «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Нижегородский клуб победил соперника со счетом 75:73.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Нижний Новгород» — «Астана» (Нур-Султан) — 75:73 (13:16, 15:31, 23:16, 24:10)

7 марта. Нижний Новгород. «ФОК «Мещерский»».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/

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