«Нижний Новгород» победил «Астану»
17:57
«Нижний Новгород» переиграл «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Нижегородский клуб победил соперника со счетом 75:73.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Нижний Новгород» — «Астана» (Нур-Султан) — 75:73 (13:16, 15:31, 23:16, 24:10)
7 марта. Нижний Новгород. «ФОК «Мещерский»».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/
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