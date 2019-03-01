"Нижний" дома победил "Зенит"

"Нижний Новгород" в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в овертайме обыграл "Зенит" (85:83 ОТ). Самым результативным игроком встречи стал центровой питерцев Джален Рейнольдс, набравший 25 очков.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Нижний Новгород" – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 85:83 ОТ (17:26, 15:18, 25:18, 17:12, 11:9)

Н: Бабурин (22), Перри (18 + 10 передач), Хаммер (12), Драгичевич (12 + 13 подборов), Комолов (11).

З: Рейнольдс (25), Скрабб (13), Миллер-Макинтайр (11).