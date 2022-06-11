Никола Милутинов близок к заключению контракта с «Олимпиакосом»

Центровой ЦСКА Никола Милутинов близок к заключению контракта с «Олимпиакосом», пишет итальянский журналист Алессандро Магги со ссылкой на газету La Repubblica.

27-летний серб провел в «Олимпиакосе» пять сезонов перед подписанием контракта с ЦСКА в 2020 году.

Никола имеет действующее соглашение с ЦСКА, но армейцам будет трудно удержать сербского центрового, если команда не будет участвовать в европейских турнирах.

Также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Фененрбахче» и «Болоньи».