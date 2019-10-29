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Никита Моргунов: «Травма Клайберна — заметная потеря для ЦСКА»

02:26
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Чемпион Европы, глава департамента профессионального баскетбола Российской федерации баскетбола Никита Моргунов предположил, как на ЦСКА отразится травма Уилла Клайберна. Он порвал «кресты».

— Травма Клайберна, безусловно, заметная потеря для ЦСКА, — цитируют «Известия» Моргунова. —  Это ключевой игрок, который умеет взять на себя игру и добиться результата своими нестандартными действиями. Но не стоит забывать, что ЦСКА в первую очередь силен как команда. Лишний раз они доказали это в нынешнем сезоне, когда, лишившись Де Коло, Хиггинса и Родригеса, продолжают быть на ведущих ролях в Европе. Поэтому без Уилла им будет тяжелее, но они наверняка продолжат идти к защите чемпионского титула. Будет интересно посмотреть, какой окажется ротация.

Дополнительная информация

https://iz.ru/937178/timur-ganeev/grecheskii-profi-basketbolnye-khimki-gotoviatsia-ostanovit-kalatesa

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