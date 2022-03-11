Никита Михайловский возвращается в «Автодор» из «Тасмании»

Защитник Никита Михайловский договорился о расторжении контракта с австралийским клубом «Тасмания ДжекДжамперс».

Как сообщается на сайте команды, 21-летний россиянин покинет команду и вернется в Россию в саратовский «Автодор».

В «Тасмании» отметили, что за полгода Михайловский «добился значительных успехов как на площадке, так и за ее пределами». Комиссар NBL Джемери Лелигер добавил, что Никита «чрезвычайно опытный и одаренный молодой игрок», и его ждет успешная карьера.

Средняя статистика Михайловского в «ДжекДжамперс» в 2 матчах — 3,5 минуты, 1 очко, 1 потеря. Россиянин не выходил на паркет с 30 января.

Михайловский переходил в австралийский клуб в рамках программы NBL Next Star, которая помогает иностранным талантливым игрокам развиваться в чемпионате NBL с целью продолжения карьеры в НБА.