Никита Курбанов: «В Матчах звезд чувствуешь себя раскованно»

Форвард «Звезд России» Никита Курбанов, сделавший дабл-дабл в Матче звезд Единой лиги ВТБ, сказал, что не расстроен поражению от «Звезд мира» (162:164 ОТ) и рассказал, чем полезны такие встречи для игроков.

— Лично для меня результат в такой игре имеет второстепенное значение, — подчеркнул Курбанов. — Люди, собравшиеся на трибунах, прежде всего пришли посмотреть на звезд и на красивый баскетбол, на шоу. Эта часть вечера удалась на отлично.

— Игроки волнуются перед такими матчами?

— Наоборот, чувствуешь себя более раскованно. Потому что результат на тебя не давит. В таком напряженном графике, как у нас, такие мероприятия немного разгружают психологически, помогают отвлечься. Смена обстановки, живое, а не по телефону, общение с друзьями. Мы со многими играем в разных командах и встречаемся либо в сборной, либо на таких матчах. Поэтому такие события всегда приносят массу положительных эмоций. Возможность подзарядиться эмоциями в середине сезона. (Антон Бабошин)