28 сентября, 15:20

Нигерийский баскетболист ЦСКА Джекири рассказал, как справляется с холодом в Москве

Микеле Антонов
Корреспондент

Баскетболист ЦСКА Тони Джекири в разговоре с «СЭ» поделился мнением о погоде в Москве.

«Сегодня я в двух шапках, мне очень холодно! Но это не самый холодный день. Я живу в России уже четыре года, точно это знаю. Это нормальная погода. Я справлюсь» — сказал Джекири «СЭ».

Джекири с 2023 года играет за ЦСКА. С 2021-го по 2022 год он выступал за УНИКС.

В прошедшем сезоне 31-летний баскетболист в среднем набирал 10,7 очка и делал 5,2 подбора за игру.

