«Ни секунды не буду смотреть матчи Грузии, пока ты капитан». Пользователи прокляли игрока за переход в ЦСКА

Грузинские пользователи обрушились с критикой на новичка ЦСКА Торнике Шенгелию. Пользователи в соцсетях критикуют соотечественника за уход в российский клуб под последним постом игрока в Facebook, где тот объяснил причины перехода в состав красно-синих.

— Из-за всех вышеперечисленных пунктов хорошо понимаешь важность своей национальности. Именно поэтому не стоит принимать решение играть за команду из России.

— Его теперь ненавидит вся страна! Он должен в первую очередь думать о грузинах, потому что он — капитан национальной сборной. То, что он сделал — просто проституция.

— Тебе должно быть стыдно за Грузию! Уезжай в Россию и оставайся там!

— Позор, предатель! Разве это правильно? Получается, русский клуб армии тоже уважает ваш патриотизм? Не стыдно об этом писать?

— Ваше «личное» решение кому-то понравится, а кому-то — нет. Лично я считаю, что все вышеприведенные пункты — пустые слова про «якобы полный патриотизма». Это не сработает.

— Дело в том, что вы служите России и преследуете ее интересы. Что могло так вскружить голову? У вас мог быть миллион других предложений, но вы сделали свой выбор.

— Вы не заслуживаете того, чтобы быть капитаном сборной Грузии!

— Может, вам и будут говорить, что вы хорошо играете в баскетбол, но всю нашу нацию будут считать продажной, недостойной и беспринципной. Спасибо, капитан!

— Лучше заткнись! Отправляйся в свою Россию. Я и секунды не потрачу на то, чтобы посмотреть матчи грузинской сборной, пока ты капитан.

— Ты должен отказаться от звания капитана сборной, ты его больше не заслуживаешь! Ничего, ты не первый и не последний, кто продал страну ради личной славы.

— Как же ты так низко пал, гордый грузин?