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Сегодня, 14:09

Нэвелс выступит на Матче звезд Единой лиги ВТБ вместо Мартина

Даниил Аршавский
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Атакующий защитник «Пармы» Гарретт Невелс примет участие в Матче звезд Единой лиги ВТБ-2025 вместо травмированного игрока «Уралмаша» Джеремайи Мартина, сообщает пресс-служба пермского клуба.

32-летний американец выступит за команду «Гостей», в которой играют лучшие иностранные баскетболисты чемпионата.

«Хозяев» представят звездные российские игроки турнира.

Матч звезд Единой лиги ВТБ состоится 16 февраля на «ВТБ Арене» в Москве.

Источник: https://t.me/parmabasketprm/6962
Баскетбол
БК Парма (Пермь)
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