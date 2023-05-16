Защитник УНИКСа Димитриевич: «Атмосфера на пятом матче была топ. Мы не могли проиграть с такой поддержкой»

Защитник УНИКСа Ненад Димитриевич высказался о болельщиках в матче финале Единой лиги ВТБ с «Локомотивом» (98:89, 4-1).

«Атмосфера на пятом матче была топ. Мы не могли проиграть с такой поддержкой, хотя «Локо» дал нам бой. У них классная команда. Они доставили нам много проблем в силовом баскетболе, бились до конца в каждой из пяти игр. Но мы оказались чуточку сильнее. Спасибо партнерам и тренерам за доверие. Без них я бы не получил приз MVP. Великолепный год для меня и моей семьи в Казани», — заявил Димитриевич.

УНИКС впервые в истории стал чемпионом России. До этого команда 6 раз выигрывала серебряные медали и 8 раз — бронзовые.