Назван расширенный список кандидатов на участие в Матче звезд Единой лиги ВТБ

Завершилось голосование болельщиков, которое проходило с 15 декабря на официальном сайте Единой Лиги ВТБ и в социальных сетях. По его итогам стал известен расширенный список кандидатов на участие в Матче звезд.

Из восьми российских команд в расширенный список попало по 3 самых популярных баскетболиста в сборную «Звезд России» и по 3 — в сборную «Звезд Мира» (из «Нижнего Новгорода» — 1 баскетболист). Из четырех нероссийских команд — по 3 баскетболиста в сборную «Звезд Мира» (также из «Астаны» и «Цмоки-Минск» — по 1 баскетболисту в сборную «Звезд России»).

Самыми популярными игроками в голосовании стали Артем Забелин («ПАРМА», 44,3% от общего количества голосов) в сборной «Звезд России» и Эрик Макколлум в сборной «Звезд Мира» («Локомотив-Кубань», 64,2% от общего количества голосов).

С полным списком можно ознакомиться на сайте лиги.

Напомним, что Матч Всех Звезд состоится 20 февраля в Москве на «ВТБ Арене» и пройдет в формате «Звезды России» против «Звезд Мира». На втором этапе в голосовании примут участие представители СМИ, которые до 24 января сформируют итоговые составы команд.