Найт и Мартин включили друг друга в топ-3 лучших игроков регулярки Единой лиги ВТБ-2024/25

По результатам опроса баскетболистов клубов Единой лиги, который провел «СЭ», лучшим игроком прошедшего регулярного чемпионата Лиги ВТБ признан защитник УНИКСа Маркос Найт.

В голосовании поучаствовали 143 баскетболиста. Надо было назвать свой топ-3 лучших игроков регулярного сезона-2024/25. За первое место номинанту полагалось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

В свой топ-3 Найт включил партнера по команде Джалена Рейнольдса и защитника ЦСКА Мело Тримбла. Занявший второе место Джеремайя Мартин остановил свой выбор на Найте и Антониусе Кливленде («Локомотив-Кубань»). А вот финишировавший третьим Мело не поставил себя в топ-3, назвав лучшими в этой регулярке Дуэйна Бэйкона («Зенит»), Найта и Амата Мбая из ЦСКА.