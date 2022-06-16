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Сегодня, 21:52

Нападающий Сергей Карасев хотел бы продолжить выступать за «Зенит»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский нападающий Сергей Карасев заявил, что хотел бы продолжить выступать за «Зенит».

«Только закончили этот сезон, пока в планах отдохнуть. Я думаю, что в ближайшее время будем думать о перспективах, у меня ведь контракт закончился, я сейчас свободный агент. Рассматривается ли переход в ЦСКА? Честно, мне в Петербурге очень комфортно. Но если будут предложения, конечно, надо рассматривать все. Но в приоритете — остаться в Петербурге, в «Зените», — приводит слова Карасева ТАСС.

Карасев выступает за «Зенит» с лета 2021 года, предыдущим клубом баскетболиста были подмосковные «Химки».

Питерский клуб в прошедшем сезоне стал победителем Единой лиги ВТБ, обыграв в финальной серии ЦСКА со счетом 4-3.

Источник: https://tass.ru/sport/14941397
БК Зенит
Сергей Карасев (баскетбол)
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