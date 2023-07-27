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Сегодня, 16:20

Нападающий Куратник подписал однолетний контракт с «Минском»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий Дмитрий Куратник сыграет за «Минск» в новом сезоне.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 26-летним игроком рассчитан на один год.

В 2016 году он входил в состав сборной U20, является игроком национальной сборной Беларуси. Спортивный путь форвард начинал в 2012 году в составе молодежной команды «Гродно-93», с сезона-2013/14 по 2015/16 выступал в команде «Гродно-93 ГрГУ».

Игровой сезон-2016/17 Куратник провел в резервной команде «Минска», после чего вернулся в основную команду «Гродно-93», где отыграл 6 сезонов. Средняя статистика нападающего в составе гродненской команды в прошедшем сезоне 32-х матчей чемпионата Беларуси составила 8,3 очка, 3,7 подбора, 1,8 передачи.

Источник: БК Минск
БК Минск
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