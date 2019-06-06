Нандо Де Коло: "ЦСКА хочет закончить финальную серию за три матча"

Разыгрывающий защитник ЦСКА Нандо Де Коло​ после победы над "Химками" в первом матче финала Единой лиги ВТБ отметил, что команда хочет завершить серию за три игры. По его мнению, на вторую встречу нужно выйти еще более мотивированными.

– Это очень тяжелый сезон и, безусловно, все ребята хотят закончить его 10 июня (когда состоится третья игра серии), – цитируют "Известия" Де Коло. – Но не стоит забывать, что нам противостоит серьезный соперник, участник Евролиги, поэтому крупная победа в первом матче не должна вводить нас в заблуждение. На вторую игру надо выйти еще более мотивированными.

Единая лига ВТБ: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры, календарь и результаты игр