«Надеюсь, мы еще увидим его на паркете». Главный тренер сборной России Базаревич об очередной операции Мозгова

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал очередную операцию на колене чемпиону НБА Тимофею Мозгову. По словам агента Мозгова, 33-летний центровой пропустит от 4 до 6 месяцев.

— Мы надеялись, что Тимофей сможет восстановиться к ЧМ-2019, но с тех пор прошел почти год, но он по-прежнему вне игры, — отметил в разговоре с «СЭ» Сергей Базаревич. — Мне жаль, что для Мозгова все складывается таким образом. При этом, опускать руки тоже нельзя. Надеюсь, что мы еще увидим его на паркете"

Последний раз Тимофей Мозгов выходил на паркет летом 2018 года, в матче квалификации чемпионата мира-2019 против Франции. (Тимур Ганеев)

Сергей Базаревич: «Воронцевич еще не сказал своего последнего слова»