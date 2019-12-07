Началось голосование на Матч Звезд Единой лиги ВТБ

Стартовало голосование болельщиков на Матч Всех Звезд Единой Лиги ВТБ, который состоится 16 февраля в Москве на ВТБ Арене.

Игра пройдет в формате «Звезды России» — «Звезды Мира».

Проголосовать можно в социальной сети Вконтакте. Голосование продлится до 9 января.

По итогам первого этапа голосования Единая Лига ВТБ опубликует расширенный список кандидатов на участие в матче, состоящий из 66 игроков — по 6 баскетболистов из российских команд (3 россиянина и 3 легионера) и по 3 баскетболиста из иностранных команд.

На втором этапе сформировать звездные команды будет предложено журналистам крупнейших российских и зарубежных СМИ. По итогам анкетирования журналистов Лига опубликует окончательные списки участников Матча Всех Звезд Единой Лиги ВТБ.