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Сегодня, 12:36

На баскетболиста ЦСКА Шведа совершено нападение

Защитник ЦСКА Швед получил серьезную черепно-мозговую травму в результате нападения
Ана Горшкова
Корреспондент
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Алексей Швед.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На защитника ЦСКА Алексея Шведа было совершено нападение, сообщает пресс-служба клуба.

В заявлении клуба говорится, что Швед пострадал от хулиганского нападения, совершенного на него вчера вечером на выходе из одного из московских ресторанов. Баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.

34-летний игрок обратился в полицию для расследования инцидента. Из-за травмы Швед не сможет принять участия в ближайших матчах команды.

1 мая ЦСКА в овертайме проиграл «Локомотиву-Кубань» (100:103 ОТ, 3-4) в седьмом матче полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. Армейцы впервые в истории Единой лиги не вышел в финал турнира.

Алексей Швед. В ЦСКА заявили, что мотивы напавших на Шведа неизвестны: «Приложим все усилия, чтобы найти данных товарищей»
БК ЦСКА
Алексей Швед
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