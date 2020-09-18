Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса.

— Наше решение было одним из первых, — сказал Кущенко в интервью телеканалу «Россия-24». — Мы рисковали, были полярные мнения, но тем не менее то решение было своевременным, важным для игроков и клубов. Практически мы не можем проводить параллели с НБА. Мы еще не понимаем, как она закончится. Там невозможно не доиграть, потому что ты можешь потерять колоссальное количество ресурсов.

Нам пузырь, скорее бы, не подошел. У нас нет таких длинных контрактов с игроками, как в НБА, но тем не менее я считаю, что наше решение было правильным, его поддержали и команды, и игроки.