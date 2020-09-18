Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Мы рисковали, но решение было своевременным». Президент Единой лиги ВТБ — о досрочном завершении сезона-2019/20

14:38
Теги:

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса.

— Наше решение было одним из первых, — сказал Кущенко в интервью телеканалу «Россия-24». — Мы рисковали, были полярные мнения, но тем не менее то решение было своевременным, важным для игроков и клубов. Практически мы не можем проводить параллели с НБА. Мы еще не понимаем, как она закончится. Там невозможно не доиграть, потому что ты можешь потерять колоссальное количество ресурсов.

Нам пузырь, скорее бы, не подошел. У нас нет таких длинных контрактов с игроками, как в НБА, но тем не менее я считаю, что наше решение было правильным, его поддержали и команды, и игроки.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир