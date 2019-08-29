Муаммаду Жайте: «Чувствую себя в «Автодоре» вполне комфортно»

Новичок «Автодора» Муаммаду Жуайте рассказал, как проходит его адаптация в новой команде.

— Первое впечатление оказалось очень положительным. Сразу заметил, что тренерский штаб и все в клубе настроены чрезвычайно серьезно, -приводит слова француза официальный сайт клуба. — Тренер Евгений Пашутин крайне амбициозен, и это замечательно! У всех нас, игроков, также должны быть большие амбиции и мотивация, без которых невозможно добиваться успеха. Не сомневаюсь, мы сплотимся, объединимся как команда и создадим отличную химию как на площадке, так и за ее пределами.

- Вспомни, как прошло твое знакомство с тренерским штабом и одноклубниками?

— Впервые я встретился с командой на тренировке. Знакомство и первое общение получилось весьма приятным. Многие ребята уже тренировались с начала августа и находились в хорошей форме. Мне понадобилось несколько занятий, чтобы втянуться и войти в ритм. Уверен, что смогу по-настоящему помочь «Автодору» в предстоящем сезоне.

— Доволен ли ты бытовыми условиями?

— Пока все выглядит замечательно. Чувствую себя в «Автодоре» вполне комфортно. Клуб предоставил очень хорошую квартиру. Мне не на что жаловаться. Сейчас я сосредоточен исключительно на баскетболе, с нетерпением хочу еще лучше узнать одноклубников, наладить взаимодействие и прекрасно чувствовать себя с ними на площадке.

- Поделись свежими впечатлениями от нашего города, страны, россиян...

— Признаюсь, увидел не совсем то, чего ожидал. Я был приятно удивлен. Откровенно говоря, во Франции россиян считают очень холодными и не слишком приветливыми людьми. Приехав в Саратов, местные жители поначалу действительно показались мне черствыми, что оказалось лишь первым обманчивым впечатлением. Когда вы разрушаете этот стереотип в своей голове, то россияне предстают даже более дружелюбными, гостеприимными, открытыми и приветливыми людьми, чем французы. Не скрою, был очень этому рад.

Единственная трудность, с которой на данный момент столкнулся — здесь практически не говорят на английском. Поэтому в повседневной жизни приходится активно осваивать базовые русские слова, применять жестикуляцию, а также часто пользоваться переводчиком в смартфоне.

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