Мозгов пока не знает, когда вернется в строй после травмы

Баскетболист подмосковных «Химок» Тимофей Мозгов сказал, что пока не знает точные сроки своего возвращения после травмы.

«Химки» в межсезонье подписали однолетний контракт с чемпионом НБА 2016 года Мозговым, который полностью пропустил прошлый сезон из-за травмы колена.

— Я не знаю, когда вернусь, определенных сроков нет. Скоро, как только так сразу. Я сам жду своего возвращения, — цитирует РИА «Новости» Мозгова.