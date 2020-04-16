Мозгов был готов сыграть за «Химки» в плей-офф

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис в интервью «Известиям» рассказал, что форвард Тимофей Мозгов мог к плей-офф набрать форму.

— Я слышал, что незадолго до карантина Тимофей Мозгов начал тренировки в общей группе. Это так?

— Да, он проводил полноценные тренировки на протяжении почти двух недель. На игру с «Баварией» в Евролиге я не планировал его выпускать, но в ближайшем матче Единой лиги мы бы точно попробовали Тимофея.

— Как он выглядел на тренировках?

— Не «божил», но показывал неплохой баскетбол. После двух лет простоя каждому было бы тяжело сразу выйти на прежний уровнь, но до стадии плей-офф, я думаю, он бы разыгрался и приносил нам пользу. Про Мозгова могу сказать, что после подписания контракта с «Химками» наш медицинский штаб проделал невероятную работу по его восстановлению. Он летал на лечение в Германию, Испанию, мы обращались за информацией к одному известному литовскому врачу, российским докторам. Думаю, что он прибавил на 70-80% по сравнению с сезоном-2018/19.