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Сегодня, 04:25

Мосли верит в победу УНИКС над «Локомотивом» в матче за 3-е место в Единой лиге ВТБ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Центровой УНИКС Уильям Мосли перед стартом серии за 3-е место в плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива» признался, что верит в победу.

«Мы продолжаем усердно работать. Впереди очередная серия против опытного соперника. Но я верю, что мы сильнее и выйдет победителями! Приложим максимум усилий для завоевания бронзовых медалей. Рассчитываем на горячую поддержку наших болельщиков на трибунах «Баскет-холла», — цитирует пресс-служба УЕФА Мосли.

Первый матч в серии состоится сегодня, 19 мая. Начало игры — 19.30 по московскому времени.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=prevyu-uniks-vs-lokomotivkuban
БК Локомотив-Кубань
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