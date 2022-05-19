Мосли верит в победу УНИКС над «Локомотивом» в матче за 3-е место в Единой лиге ВТБ

Центровой УНИКС Уильям Мосли перед стартом серии за 3-е место в плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива» признался, что верит в победу.

«Мы продолжаем усердно работать. Впереди очередная серия против опытного соперника. Но я верю, что мы сильнее и выйдет победителями! Приложим максимум усилий для завоевания бронзовых медалей. Рассчитываем на горячую поддержку наших болельщиков на трибунах «Баскет-холла», — цитирует пресс-служба УЕФА Мосли.

Первый матч в серии состоится сегодня, 19 мая. Начало игры — 19.30 по московскому времени.