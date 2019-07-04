Моня продлил контракт с "Химками"

Капитан "Химок" Сергей Моня договорился о заключении нового контракта с клубом. Новое соглашение игрока рассчитано на один год.

36-летний Моня выступает за желто-синих с 2010 года. Он станет первым игроком за всю историю, кто проведет 10 сезонов за клуб.

– Я очень рад, что продолжу карьеру в клубе, который давно стал моей семьей, – приводит пресс-служба клуба слова Мони. – Спасибо руководству клуба, тренерам, агенту за веру в меня и всем болельщикам за поддержку. Новый сезон будет для меня юбилейным, 10-м за "Химки", и он обещает быть интересным. Приложим все силы, чтобы добиться общекомандного успеха.