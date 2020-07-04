Моня и Вяльцев остались в «Химках»

Капитан «Химок» Сергей Моня и вице-капитан Егор Вяльцев остались в команде. Баскетболисты заключили соглашения сроком на один год. Для Мони предстоящий сезон станет 11-м в подмосковном клубе, для Вяльцева — десятым.

— Сергей и Егор — это сердце команды, наши сторожилы, — сказал главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис. — И у нас не было никаких вопросов про продлению контрактов. Они мои помощники, держат дисциплину, как в раздевалке, так и в игре. Конечно, сейчас они получают не так много игрового времени, как раньше. Но я в них уверен, они никогда меня не подводили. Когда нужны в игре бойцовские качества, у меня всегда есть два игрока, которые выложатся на сто процентов, дадут необходимую команде «искру», они из тех, кто готов умереть на площадке за клуб.

— Спасибо руководству клуба и тренерскому штабу за доверие! Клуб — это моя вторая семья, поэтому очень рад, что остаюсь еще на год, — подчеркнул Моня. — Подбирается отличная команда, и у меня позитивный настрой на следующий сезон. Во время карантина старался по мере возможности поддерживать форму, брал для занятий в клубе оборудование, а, начиная с 12 июня мы с пятью игроками занимались с тренером на протяжении двадцати дней. Были хорошие тренировки, поэтому сейчас находимся в неплохой форме. Сделаю небольшой перерыв, съездим с семьей в отпуск в Крым, а затем снова пройду небольшой трэйнинг кэмп. Надеюсь, в новом сезоне мы будем играть стабильно, без резких перепадов и добьемся отличных результатов.

— Очень рад, что остаюсь в родном клубе. Здесь мое сердце и мой дом, — сказал Вяльцев. — Благодарю руководство клуба и тренеров за оказанное доверие. Думаю, следующий сезон станет для нас успешным, и мы сможем завоевать золотые медали Единой Лиги ВТБ. Прошлый сезон получился неоднозначным: мы его не доиграли и не сказали своего последнего слова, хотя в принципе все шло хорошо, однако в связи с пандемией пришлось прерываться. Мы полны сил и решимости. У нас отличная команда, будем готовиться к сборам. На днях мы с другими игроками закончили двадцатидневный тренировочный цикл, то есть фактически прошли первый летний сбор, и форма у нас сейчас нормальная. Впереди небольшая пауза, после чего начнем готовиться к основным клубным сборам. Отдохнем в Крыму с семьей, вернемся и снова будем тренироваться.