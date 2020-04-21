Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал, как проводит свободное время, находясь на карантине, который был введен из-за пандемии коронавируса.

— Конечно, как и 98 процентов населения, провожу это время с семьей, дома, — сказал Кириленко в интервью телеканалу «Россия 24». — Сидим, отдыхаем, играем в игры. Мне очень нравится это время. Конечно, я понимаю, что эта ситуация сложная и тяжелая для всего мира, но открылось очень много нового и появилась возможность проводить время с семьей и детьми, чего я не мог себе позволить почти 20 лет, поэтому что было очень много переездов и перелетов.

Давайте сразу отметим, что не будем говорить про профессиональных спортсменов, а скажем просто о поддержании тонуса. Потому что невозможно профессиональному атлету поддержать форму у себя дома. Как бы он не хотел, какие бы усилия не прикладывал.