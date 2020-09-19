«Мистер и миссис Тимма». Свадебное фото Анны Седоковой
13:24
Форвард «Химок» Янис Тимма опубликовал фото со свадьбы с российской певицей Анной Седоковой.
«Мистер и миссис Тимма», — подписал фотографию Тимма.
В пятницу стало известно, что Седокова вышла замуж за Тимму.
Певица так написала о событии в Telegram: «Можете нас поздравлять». Еще одно сообщение было таким: «Сегодня именно тот день, когда прошлое остается в прошлом. А будущее наступает! Давай, будем действовать».
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