«Мистер и миссис Тимма». Свадебное фото Анны Седоковой

Форвард «Химок» Янис Тимма опубликовал фото со свадьбы с российской певицей Анной Седоковой.

«Мистер и миссис Тимма», — подписал фотографию Тимма.

В пятницу стало известно, что Седокова вышла замуж за Тимму.

Певица так написала о событии в Telegram: «Можете нас поздравлять». Еще одно сообщение было таким: «Сегодня именно тот день, когда прошлое остается в прошлом. А будущее наступает! Давай, будем действовать».